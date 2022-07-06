سليانة : عدد الأضاحي في الجهة يبلغ 129 ألفا و 428 رأسا وفق

ذكر رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمدنوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في سليانة الصادق المكي في تصريح لــــ(وات) على هامش جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر الولاية سليانة وتمحورت حول ضبط مختلف الاستعدادات لعيد الأضحى، أن عدد الأضاحي المتنوفّرة في الجهة بلغ 129 ألفا و428 رأسا موزّعة إلى 79 ألفا و543 خروفا(أقل من 25 كغ) و34 ألفا و450 رأسا من صنف “بركوس” و15 ألفا و 435 رأسا من صنف”برشني”.

و أضاف أن مصالح دائرة الإنتاج الحيواني, بصدد القيام بعمليات المراقبة الصحية لنقاط البيع بالسوق الأسبوعي باعتبار أن الجهة لا تمتلك نقاط بيع منظمة بالميزان خاصة أنها منطقة إنتاج وتزوّد الأسواق المجاورة، مشيرا إلى أن البياطرة يقومون بحصص إرشاد يومية للمواطنين والمستهلكين حول كيفية اقتناء الخروف وتقنيات الذبح وتخزين اللحم.

وقال إن 19 طبيبا بيطريا ( 8 بياطرة في القطاع العام و11 في القطاع الخاص) تطوّعوا لتأمين المراقبة الصحية يوم العيد لفائدة المستهلكين.

من جهته، صرح رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع من المستهلك في سليانة صالح البرقاوي أن الأضاحي متوفّرة بكمّيات كافية إلا أن أسعارها التي تراوحت بين 450

دينارا وأكثر من ألف دينار، ليست في المتناول وعدد كبير من العائلات غير قادر على اقتناء الأضاحي، وفق تقديره.

من جهة أخرى، أكّد الحاضرون في جلسة العمل أهمية سلامة القطيع و ضرورة رفع الفضلات من قبل البلديات في أسرع وقت ممكن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن الجلسة أشرف عليها الكاتب العام للولاية وحضرها المدير الجهوي للتجارة ورئيس دائرة الإنتاج الحيواني وعدد من المعتمدين و الإطارات الأمنية.