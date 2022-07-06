رسميا: هذه البرمجة الكاملة لمهرجان قرطاج..

ينتظم مهرجان قرطاج هذه السنة من 14 جويلية الى 20 أوت وسيكون عرض الإفتتاح عبارة عن عودة إلى الماضي، إلى الزمن الجميل مع “النوبة، عشاق الدنيا ” للمخرج عبد الحميد بوشناق.

وقد أعلنت إدارة المهرجان خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء عن تفاصيل البرنامج الذي سيفتتح بعرض عشاق الدنيا أما عن الإختتام فستحييه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وتحمل هذه البرمجة تنوع كبير بين تونس و العالم وفي ما يلي التفاصيل:

16 جويلية : عرض لمجموعة بيغ

18 جويلية : الكوميديا الموسيقية “أليس”

19 جويلية : عرض لمجموعة أدونيس / حيدر حمدي

21 جويلية : نور مهنى

22 جويلية : عرض أنغام في الذاكرة للموسيقي عبد الرحمان العيادي

23 جويلية : نومسيبو زيكودي / مجموعة كادبوستاني

26 جويلية : zaz

27 جويلية : فرج سليمان / نور و سليم عرجون

29 جويلية : مسرحية نموت عليك للأمين النهدي و المنصف ذويب

30 جويلية : راغب علامة

31 جويلية : مغني الراب “بلطي”

02 أوت : المهرجان العالمي للألعاب السحرية

03 أوت : سي كاي / ڨولتراه ساوند سيستام لحليم اليوسفي

05 أوت : مجموعة “لاباس”/ ڨناوة ديفيزيون

06 أوت : سيف نبيل / رحمة رياض

07 أوت : الإخوة جاكسون

09 أوت : حسان الدوس

10 أوت : نصير شمة و مجموعة بناة السلام

11 أوت : عرض ” فرحة” لزياد غرسة

13 أوت : مسرحية “ياقوتة ” لليلى طوبال

16 أوت : صابر الرباعي

17 أوت : عرض “درياسيات”

18 أوت : الحضرة

19 أوت : ألفا بلوندي