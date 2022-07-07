عاجل: جريمة قتل بشعة تهز شاطئ الرمال ضحيتها فتاة..وهذه التفاصيل..

شهد أمس شاطئ الرمال بمنزل جميل جريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها فتاة في العقد الثاني من العمر أصيلة معتمدية مجاز الباب من ولاية باجة بعد أن باغتها صديقها اصيل معتمدية سجنان وسدد لها عدة طعنات بواسطة سكين على مستوى الظهر.

وحسب ما اكده مصدر امني مسؤول لشمس اف ام فان الجاني من مواليد 1992 كان على خلاف مع صديقته , وبعد أن قامت الاخيرة بنشر صورة لها عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك وهى بصدد السباحة بشاطئ الرمال توجه اليها على عين المكان و قام بالاعتداء عليها بواسطة سكين , قبل أن يطعن نفسه بنفس السكين .

وقد تدخل اعوان النجدة التابعين للحماية المدنية على الشاطى لتقديم الاسعافات الأولية اليها قبل نقلهما الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت اين تم الاحتفاظ بهما في العناية المركزة ,قبل أن يتم الإعلان مساء امس عن وفاة الفتاة متأثرة باصابتها في حين مازال الجاني يقيم في العناية المركزة وقد وصفت حالته بالخطيرة .

وكانت النيابة العمومية قد اذنت منذ حصول الحادثة لمركز الامن بمنزل جميل بفتح بحث في الغرض مع اعتبار المعتدي بحالة ايقاف الى حين استكمال العلاج ليتم لاحقا عرضه على انظار القضاء.