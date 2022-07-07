المغرب تفرض تأشيرة على التونسيين للدخول الى اراضيها..وزارة الخارجية تكشف وتوضح..#خبر_عاجل

تداولت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على غرار صفحة ” معز حاج منصور” تدوينة جاء فيها أن “المغرب يفرض تأشيرة على التونسيين.. كرد فعل على فتح الحدود الجزائرية التونسية وحضور قيس سعيد احتفالات الاستقلال في الجزائر” ، وبالتحري في هذا الخبر تبين أنه زائف.

وحسب ما اكدته منصة تونس تتحرى نقلا عن مسؤول من مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج فان هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

وبدورها اكدت سفارة المملكة المغربية في تونس بانها مجرد إشاعة وأن المملكة المغربية لم تفرض أي تأشيرة دخول على المواطنين التونسيين الراغبين في زيارة المملكة.