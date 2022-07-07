قابس: تسجيل 59 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 59 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد ان تلقت نتيجة 109 تحاليل أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.

وتتوزع الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا” الى 43 اصابة بقابس الجنوبية، و08 اصابات بمطماطة الجديدة، و04 اصابات بقابس المدينة، واصابتين (02) بقابس الغربية، واصابة واحدة (01) بكل من غنوش والحامة.

وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” 29823 مصابا تجاوز منهم 29367 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 456 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 208 حالات بقابس الجنوبية و115 حالة بوذرف و44 حالة بمارث و31 حالة بمطماطة الجديدة و23 حالة بالحامة و16 حالة بالمطوية و10 حالات بقابس المدينة و03 حالات بكل من منزل الحبيب وغنوش وقابس الغربية.

ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام “كوفيد 19″، أربعة مرضى (04) فيما تبلغت نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 114 اصابة لكل 100 الف ساكن.