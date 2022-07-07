استفتاء /هيئة الانتخابات:يوم غد الجمعة اجراء القرعة الخاصة بترتيب حصص التعبير المباشر على التلفزة الوطنية

افادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان القرعة الخاصة بترتيب حصص التعبير المباشر على التلفزة الوطنية للمشاركين في حملة الاستفتاء على الدستور ستجرى يوم غد الجمعة 8 جويلية 2022

واضافت الهيئة في بلاغ اليوم الخميس ان هذه القرعة ستجري بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة بحضور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومؤسسة التلفزة الوطنية

وقد انطلقت حملة الاستفتاء على الدستور يوم الاحد 3 جويلية لتتواصل الى غاية يوم السبت 23 جويلية

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقعت يوم غرة جويلية مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،قرارا يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها

ويتعلق القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهايكا الوارد في 45 فصلا، بكل البرامج، الاخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بحملة الاستفتاء.

ومن أهم ما جاء في الباب الثاني المتعلق بقواعد التغطية الإعلامية اثناء حملة الاستفتاء، أن تتمتع وسائل الإاعلام السمعي والبصري بحرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها لحملة الاستفتاء، مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد، وضمان حق النفاذ إلى فضاءاتها.

وتم التنصيص بالخصوص على منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة، ويعتبر ذلك من قبيل الدعاية السياسية غير المشروعة.

وأكد القرار المشترك على أن تلتزم وسائل الإعلام خلال حملة الاستفتاء بضمان تغطية إعلامية تحترم قواعد التعددية والتنوع والمساواة، وضمان حق النفاذ إلى وسائل الاعلام لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، وأن تعمل القنوات الجهوية على احترام التمثيل الجهوي في تغطيتها لحملة الاستفتاء.