الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : فترة الانتقالات الصيفية تنطلق هذا السبت وتنتهي يوم 30 سبتمبر

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس أنّ فترة الانقالات الصيفية للاعبين ستنطلق بعد غد السبت 9 جويلية لتستمر الى غاية 30 سبتمبر القادم، في حين أنّ فترة الانتقالات الشتوية حدد تاريخها انطلاقا من 2 جانفي 2023 الى غاية 30 من نفس الشهر.

كما أوردت أنه تمّ تحديد عدد اللاعبين الاجانب الذي يمكن تأهيلهم من قبل اندية الرابطة المحترفة الاولى بما في ذلك اللاعبين المنتمين لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي 2022-2023، ب 6 لاعبين.

وأشارت الجامعة، في ذات السياق، أنّه لا يمكن أن يتجاوز عدد اللاعبين الاجانب بما في ذلك المنتمين الى منطقة لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم والمرسمين على ورقة التحكيم 6 لاعبين في مقابلات الرابطة المحترفة الاولى، على أن لا يتجاوز عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على أرضية الملعب في المقابلات الرسمية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى 4 لاعبين و ذلك طوال مدة المباراة.

وبينت أنّه انطلاقا من الموسم الرياضي 2023-2024، سيتم تحديد عدد اللاعبين الاجانب الذي يمكن تأهيلهم من قبل اندية الرابطة المحترفة الاولى بما في اللاعبين المنتمين لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم ب4 لاعبين، على أن لا يتجاوز عدد اللاعبين الاجانب بما في ذلك لاعبي منطقة اللاعبين المنتمين لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم والمرسمين على ورقة التحكيم أو المتواجدين على الميدان 4 لاعبين.

وأبرزت الجامعة أنّه احتراما للعقود التي وقع إمضاؤها سابقا ، تبقى عقود اللاعبين المنتمين لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم سارية المفعول حتى نهايتها.

وكشفت أنّه بالنسبة للنوادي التي بحوزتها أكثر من 6 عقود قديمة للاعبين غير حاملين للجنسية التونسية، سيقع احترام هذه العقود ولن يتم فسخها من قبل الجامعة، لافتة النظر أنّه لا يمكن للنادي المضي في انتداب لاعبين أجانب الا في صورة فسخ بعض العقود بما يسمح ان يكون العدد الجملي 6 لاعبين بالنسبة للموسم 2022-2023 و 4 بالنسبة لموسم 2023-2024.

وأكدت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّه انطلاقا من من الموسم الرياضي 2022-2023 ، ستعفى النوادي من شرط ضرورة مشاركة اللاعب الأجنبي المنتدب في 10 مقابلات دولية لتأهيله والمصادقة على انتقاله للبطولة التونسية.