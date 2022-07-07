عاجل: ايقافات جديدة في قضية “أنستالينغو”..

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2022/07/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 عشية امس الأربعاء بطاقتي ايداع بالسجن في حق المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية توفيق السبعي و امرأة وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بقضية مؤسسة انستالينغو.

وكان أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية قد أحالوا المدير السابق للمصالح المختصة والمرأة المذكورة بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق.

كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على ابن المدير العام السابق للمصالح المختصة بحالة سراح ، علما وأنه أحيل على أنظاره بحالة تقديم وفق اذاعة موزاييك.

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