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تطاوين : تسجيل 78 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 مصابين في اقسام كوفيد-19 في تطاوين و رمادة

2022/07/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الإدارة الجهوية للصحّة في ولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 78 اصابة جديدة بفيروس كورونا تتوزع الى 26 اصابة بمعتمدية تطاوين الشمالية و21 اصابة بمعتمدية تطاوين الجنوبية و 20 اصابة بمعتمدية غمراسن و09 اصابات في معتمدية البئر الاحمر واصابتين اثنتين بمعتمدية رمادة.

وأشارات الادارة الجهوية للصحة في عرضها للوضع الوبائي لفيروس كورونا المنشور اليوم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الى إقامة ثلاثة مصابين بهذا الفيروس بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين في حين يقيم مصابان في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي في برمادة.

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