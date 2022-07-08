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عاجل: اصابة رئيس وزراء اليابان السابق بطلق ناري..

2022/07/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

تعرض رئيس وزارء اليابان السابق شينزو آبي الى اصابة باطلاق نار خلال القائه لكلمة في حملة انتخابية و قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة، إن شينزو آبي في “حالة خطرة جدا”.

وأوضح كيشيدا: “أصلي ليبقى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي على قيد الحياة”.

وأضاف: “إنه عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية. عمل لا يغتفر إطلاقا وأدينه بأشد العبارات”.

وذكر مسؤولون إن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لإطلاق نار خلال إلقاء خطاب في حملة انتخابية، الجمعة، غربي اليابان وتم نقله جوا إلى المستشفى، لكنه لم يكن يتنفس وتوقف قلبه عن العمل.

قال المسؤول في إدارة الإطفاء المحلية ماكوتو موريموتو إن آبي كان في حالة توقف القلب والرئتين بعد إصابته.

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين أن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به في مكان الحادث.

قال ماتسونو إن “عملًا همجيًا كهذا لا يغتفر تمامًا، مهما كانت الأسباب، ونحن ندينه بشدة”.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) لقطات تظهر آبي صريعا في الشارع، فيما ركض عدد من حراس الأمن تجاهه.

سكاي نيوز

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