عاجل: قضية أنستالينغو..احالة هذا النائب بحالة تقديم..

بلاغ مروري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رسميا: هذه نسبة النجاح في دورة المراقبة 2022 لامتحان الباكالوريا

أعوان الديوانة بميناء رادس يحبطون محاولة تهريب 31 كلغ من مخدر الكوكايين

ليدز يونايتد الإنجليزي يتعاقد مع الكولومبي لويس سينسترا حتى عام2027

2022/07/08 أخبار, المصدر, رياضة

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع الكولومبي لويس سينسترا، قادما من فينورد الهولندي ، بعقد يستمر حتى عام 2027 .

وأكد النادي الإنجليزي امس الخميس على موقعه الرسمي ان سينسترا هو سادس محترف ينضم للفريق ، حيث سبقه كل من كل من بريندن آرونسون وراسموس كريستنسن ومارك روكا وداركو جيابي وتايلر آدامز، وذلك منذ أن تجنب الفريق الهبوط بأعجوبة في الدوري الإنجليزي في شهر مايو الماضي .
وسجل سينسترا 23 هدفا وصنع 14 هدفا لزملائه في 49 مباراة خاضها مع فينورد الموسم الماضي .

وقضى الكولومبي المواسم الأربع الأخيرة في فينورد، حيث كان قد انضم إليه قادما من وانس كالداس الكولومبي في جويلية عام 2018.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ، الفريق على الوصول إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في مايو الماضي، حينما خسر فينورد 0-1أمام روما الإيطالي، كما أنهى الفريق البطولة الهولندية في المركز الثالث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn