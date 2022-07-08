ليدز يونايتد الإنجليزي يتعاقد مع الكولومبي لويس سينسترا حتى عام2027

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع الكولومبي لويس سينسترا، قادما من فينورد الهولندي ، بعقد يستمر حتى عام 2027 .

وأكد النادي الإنجليزي امس الخميس على موقعه الرسمي ان سينسترا هو سادس محترف ينضم للفريق ، حيث سبقه كل من كل من بريندن آرونسون وراسموس كريستنسن ومارك روكا وداركو جيابي وتايلر آدامز، وذلك منذ أن تجنب الفريق الهبوط بأعجوبة في الدوري الإنجليزي في شهر مايو الماضي .

وسجل سينسترا 23 هدفا وصنع 14 هدفا لزملائه في 49 مباراة خاضها مع فينورد الموسم الماضي .

وقضى الكولومبي المواسم الأربع الأخيرة في فينورد، حيث كان قد انضم إليه قادما من وانس كالداس الكولومبي في جويلية عام 2018.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ، الفريق على الوصول إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في مايو الماضي، حينما خسر فينورد 0-1أمام روما الإيطالي، كما أنهى الفريق البطولة الهولندية في المركز الثالث.