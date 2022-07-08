“الصوناد” تنبه الى ضرورة ترشيد الماء خلال العيد..

أكّدت شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ أن البلاد تواجه وضعية بيئية صعبة في هذه الصائفة نتيجة للتغيرات المناخية والجفاف الذي تعيشه لسنوات متتالية، موصية بمناسبة عيد الأضحى بترشيد الاستهلاك وتأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة السادسة مساء من يوم العيد لتفادي تزايد الاستهلاك وتجاوزه الموارد المائية المتاحة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت الصوناد في بلغ صادر عنها تكليف 1250 عونا و300 عونا لتأمين حصص الاستمرار إضافة إلى 700 حارس بالمنشآت المائية للتدخل في حال تسجيل إشكاليات.