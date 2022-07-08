اتصالات تونس الراعي الرسمي للجامعة التونسية لكرة اليد

استضافت اتصالات تونس الجامعة التونسية لكرة اليد قبل سفرها لمصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 لكرة اليد ، لإمضاء عقد شراكة جديد تعزيزا لمسؤوليتها الاجتماعية ولمكانتها كمساند للرياضة في تونس.

وتمّ إمضاء هذا العقد يوم الخميس 7جويلية 2022 من قبل الرئيس المدير العام لاتصالات تونس السيد الأسعد بن ذياب والسيد كريم هلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد، خلال حفل توقيع أقيم في مقر اتصالات تونس.

وبمقتضى هذه الاتفاقية التّي ستمتد لطيلة ثلاث سنوات سيكون المشغّل الوطني الراعي الرسمي للجامعة التونسية في قطاع الاتصالات.

وصرّح السيّد الأسعد بن ذياب بهذه المناسبة: “نحن مقتنعون في شركة اتصالات تونس بأنّ الرياضة تعزّز هويّة المشغّل وتدعم حضوره. ولذلك سنواصل دعمنا للجامعة التونسيّة لكرة اليد متمنيين لها كلّ التوفيق في مشاركتها في فعاليّات كأس الأمم الإفريقيّة 2022″.

وعبّر السيّد كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد عن سعادته بإمضاء عقد جديد مع اتصالات تونس التي تجمعها بالجامعة علاقات تعود إلى ما يقارب العشرين سنة …