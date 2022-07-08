صفاقس: إحصاء 202 إصابات و3 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية مع ارتفاع نسبة الإيجابية إلى 61 بالمائة

أحصت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بوباء “كوفيد 19” و202 حالة إيجابية على مجموع 330 تحليلا منجزا، أي بنسبة إيجابية تفوق ال61 بالمائة، وهي أعلى نسبة تشهدها الجهة في الموجة الجديدة للوباء.

وأشارت الإدارة الجهوية للصحة في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية أن عدد المقيمين بقسم “كوفيد 19” بلغ حاليا 34 مصابا وبأقسام العناية المركزة 5 مصابين وبالمصحات الخاصة 10 مصابين.

وبلغ العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء في الجهة إلى حد الآن 2222 حالة وفاة وعدد الإصابات المكتشفة بواسطة التحاليل 83330 حالة تعافوا منهم 80048 مصابا.