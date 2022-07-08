قابس: تسجيل 148 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 148 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد ان تلقت نتيجة 255 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.

وتتوزع الاصابات الجديدة الى 47 اصابة بقابس الجنوبية و42 اصابة بمارث و38 اصابة بوذرف و11 اصابة بالمطوية و07 اصابات بمطماطة الجديدة و03 اصابات بمنزل الحبيب.

وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” 29971 مصابا تجاوز منهم 29404 اشخاص مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 567 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 246 حالة بقابس الجنوبية و129 حالة بوذرف و86 حالة بمارث و38 حالة بمطماطة الجديدة و25 حالة بالمطوية و21 حالة بالحامة و10 حالات بقابس المدينة و06 حالات بمنزل الحبيب و03 حالات بكل وغنوش وقابس الغربية.

ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام “كوفيد 19″، 04 مرضى فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 141 اصابة لكل 100 الف ساكن.