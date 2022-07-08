الكاف: تسجيل 117 إصابة جديدة ب”كوفيد 19″ ودعوة إلى الحذر واليقظة واحترام البرتوكول الصحي

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الجمعة، 117 اصابة جديدة من مجموع 190 تحليلا مخبريا اجريت لعينات رفعت بتاريخ 06 جويلية، دون تسجيل أية حال وفاة، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة عبد الباقي الجمني ل”وات”

وأشار الجمني الى أن الجهة بدأت تسجل معدلات إصابة مرتفعة تتراوح بين 50 و60 بالمائة، وهو مؤشر يدل على عودة انتشار الوباء في موجته السادسة، خاصة في مدن الكاف وتاجروين والسرس وساقية سيدي يوسف.

وفي المقابل، أفاد الجمني بأن الإصابات تعد “خفيفة” نظرا لنسبة التلاقيح العامة التي أنجزت في الجهة، وبين أنه لا توجد أية حالة في الانعاش مع عدم تسجيل اية حالة وفاة، ودعا المواطنين إلى ملازمة اليقظة والحذر واحترام البرتوكول الصحي في كل مكوناته تفاديا لانتشار العدوى بالفيروس التاجي في الجهة