عاجل: سعيد يعلن عن اضافة توضيحات واجراء بعض الاصلاحات في مشروع الدستور..

اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى مساء اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 عن تسرب عديد الأخطاء لمشروع الدستور الذي تم نشره بالرائد الرسمي مؤخرا، قائلا إن عملية الإصلاح تتطلب إضافة جملة من التوضيحات درءا لأي التباس أو تأويل.

وتابع في هذا الإطار ” النصوص القانونية ليست بمنأى عن التأويلات.. لكن إذا كانت بعض التأويلات الصادرة مقبولة فإن بعضها الاخر للأسف ينطلق من حسابات سياسية وتحالفات لم تعد تخفى عن أحد.

وأكد رئيس الجمهورية ان ”الاستبداد ذهب دون رجعة ولن يعود أبدا لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي اخر.. والأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب..”