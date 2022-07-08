تطاوين : 44 مخالفة اقتصادية خلال زيارات التفقد ومتابعة توزيع المواد المدعّمة والحسّاسة..

نشطت فرق المراقبة الاقتصادية معزّزة بأعوان الأمن في ولاية تطاوين خلال الايام الاولى من الشهر الجاري في اطار الحملة

الخصوصية التي أطلقتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات للضغط على الأسعار بمناسبة عيد الاضحى المبارك وقامت هذه الفرق المتراوح عددها يوميا بين ثلاث الى أربع

فرق منذ غرة جويلية الى غاية اليوم 8 جويلية الجاري ب 370 زيارة تفقد للمراقبة والمرافقة لعملية توزيع المواد الاساسية المدعّمة حرّرت خلالها 44 مخالفة اقتصادية..

وحجزت فرق المراقبة على الطرقات بذات المناسبة الى غاية اليوم الجمعة أكثر من أربعة أطنان من الحديد المعدّ للبناء و300 علبة طماطم.

وتمّ أيضا في إطار مقاومة الاحتكار حجز أكثر من 40 كلغ سكّر سائب و11 كلغ سكّر معلب حسب ما ذكره المدير الجهوي للتجارة عزوز صالح لمراسل (وات) في الجهة.

وأفاد ذات المصدر بان الجهة تتزوّد يوميا بالزيت المدعّم وقد تم انطلاقا من تاريخ رجوع نسق التزويد يوم 28 جوان الماضي الى غاية يوم امس 7 جويلية توزيع قرابة 57

ألف لتر واكثر من 72 طنّا من مادة السكّر السائب و اكثر من 20 طنّا من مادة السكّر المعلّب و 14 طنّا من الأرز.

وبخصوص المخزونات المتوفّرة بمخزن الديوان التونسي للتجارة أكّد توفّر 170 طنّا من مادة السكّر السائب و8 أطنان من السكّر المعلّب و4 أطنان من الأرز وتتواصل

عمليات التزويد والتوزيع بصفة عادية، على حد قوله.

وذكر عزوز صالح بان تزويد المخابز المصنّفة بالفارينة المدعّمة يسير بصفة عادية وقد بلغت حوالي 40 بالمائة الى حد يوم امس وهو ما سيجعلها قادرة على تلبية كل

الطلبات من الخبز أما الفرينة الرفيعة والسميد فلا توجد إشكالية في التزوّد بها، حسب تأكيده.