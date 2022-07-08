نسبة نجاح ب38.51 بالمائة في مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية في ولاية منوبة

سجّلت المندوبية الجهوية للتربية في منوبة نسبة نجاح ب38.51 بالمائة في مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية” السيزيام” وذلك

بعد نجاح 781 تلميذا، 59 بالمائة منهم اناث، وذلك من جملة 2028 مترشحا ومترشحة.

وقد تمّ توجيه 113 مترشّحا منهم وبنسبة 5,57 بالمائة الى التعليم الاعدادي النموجي ، فيما تم توجيه 128 تلميذا وتلميذة الى المدرسة الاعدادية النموذجية التي حدّدت

وزارة التربية طاقة الاستيعاب فيها بــ مقعدا، وبلغ عدد المؤهّلين للنموذجي 240 مترشحا ومترشحة ممّن فاقت معدّلاتهم 14 على 20، وهو المعدّل المؤهّل للتناظر والدخول

إلى المدارس الاعدادية النموذجية، ليبقى عدد منهم في قائمة انتظار فتح الوزارة لشغورات جديدة للتناظر .

وقد سجّلت المدرسة الابتدائية الخاصة خزندار أعلى النتائج في مستوى المتوجّهين للنموذجي بــ25 تلميذا وتلميذة، ثم ابتدائية الخاصة ابن رشد بسيدي عمر بــ08 تلاميذ

تلتها المدارس الابتدائية الخاصة بيرم التونسي بالدندان وابن الجزار و”ايفرست اكاديمي” ، والمدارس الابتدائية العمومية الامام سحنون والامل في منوبة الوسطى وخير الدين

التونسي في طبربة بــ 05 تلاميذ بكل منها ، فيما توزعت بقية الناجحين على 38 مدرسة ابتدائية عمومية وخاصة من جملة 107 مدارس ابتدائية ينتمي لها المترشّحون في

المناظرة.

وقد تحصلت التلميذة مرام الشوالي من المدرسة الابتدائية الخاصة بيرم التونسي في الدندان على المرتبة الاولى جهويا بمعدل 18,75 ، وكانت المرتبة الثلنية من نصيب

زميلها بنفس المؤسسة أمان الله العمراني ب18,70 ، وهو نفس المعدل الذي أحرزته التلميذة رحمة الجراي بالمدرسة الابتدائية الخاصة ابن الجزار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب التلميذة لجين زراعي من الابتدائية الخاصة”ايفريست اكاديمي” بمعدل 18,55، ثم سهير حقي من المدرسة الابتدائية الخاصة ابن الجزار بمعدّل 18,30.