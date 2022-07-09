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دورة ويمبلدون – جابر تخسر النهائي امام الكازاخستانية ريباكينا..وهذا اول تصريح لها..

2022/07/09 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

انهزمت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة ثانية عالميا امام الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة 23 عالميا (6-3 و2-6 و2-6) اليوم السبت في الدور النهائي لدورة ويمبلدون (احدى الدورات الكبرى للتنس غراند سلام).

وفوتت اللاعبة التونسية فرصة التتويج بلقبها الاول في الدورات الكبرى للتنس واثراء رصيدها من الالقاب بعد ان سبق لها الفوز بدورتي مدريد وبرلين سنة 2022 ودورة برمينغهام الانقليزية سنة 2021.

وقالت انس جابر وملامح الحزن بادية على وجهها وهي تغادر الملعب بجائزة الوصافة من دورة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها النهائي “أتوجه بالتهنئة إلى إيلينا وفريقها المعاون. لقد لعبت بشكل مذهل. أعشق هذه البطولة كثيرا وأشعر بحزن شديد لكن هكذا تسير الأمور في عالم التنس. يخرج فائز واحد من المباراة””.

وتابعت اللاعبة التونسية المتالقة “أنا سعيدة لأني أحاول أن أكون مصدر إلهام لأجيال قادمة في بلدي. أتمنى أن يستمعوا لكلامي اليوم. أوجه التهنئة لجميع المسلمين في العالم بعيد الأضحى المبارك”.

وابتسمت إيلينا ريباكينا بالكاد بعد فوزها بلقب ويمبلدون للتنس اليوم السبت لكنها قدمت نفسها لجماهير الملعب الرئيسي في أفضل صورة.

وأصبحت ريباكينا البالغ عمرها 23 عاما أول لاعبة من كازاخستان تفوز بلقب الفردي في بطولة من الأربع الكبرى بعدما عدلت تأخرها بمجموعة لتفوز 3-6 6-2 6-2 على التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية عالميا.

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