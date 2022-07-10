سليانة : تحرير 156 محضر بحث خلال 1800 زيارة ميدانية ومراقبة في شهر جوان المنقضي

حرّرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة في سليانة 156 محضر بحث خلال 1800 زيارة ميدانية ومراقبة أمّنها 72 فريقا في شهر جوان المنقضي وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، قيس اليزيدي.

وأضاف في تصريح لــ(وات) أن المخالفات تعلّقت أغلبها بشفافية المعاملات والاحتكار والترفيع في الأسعار، مؤكّدا توفّر جلّ المواد الأساسية باستثناء تسجيل نقص في

الزيت المدعّم ليتم تزويد وحدة التعليب في معتمدية بوعرادة ب122 طنّا في الأيّام العشرة المنقضية إضافة إلى جلب كميات إضافية من قبل التجار من الولايات المجاورة.

وذكر في نفس السياق، أنه تمّ توفير حوالي 310 أطنان من السكر خلال شهر جوان الفارط علما أن حاجيات الجهة تتراوح بين 280 و300 طن شهريا.

وقال اليزيدي إن اهتمام فرق المراقبة خلال الأيام الماضية شمل متابعة سوق الدواب من حيث السهر على شفافية المعاملات وتوفر الكميات اللازمة بالإشتراك مع مصالح

الفلاحة والصحة إلى جانب ضبط برنامج للضغط على أسعار الليمون والخضر الورقية، مشيرا إلى تواصل برنامج التصدي للاحتكار والمضاربة وتفعيل جملة القرارات

والمراسيم في الغرض فضلا عن تنفيذ البرنامج الخصوصي لدعم القدرة الشرائية للمستهلك.