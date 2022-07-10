منوبة : 60.61 بالمائة نسبة النجاح العامة في امتحانات الباكالوريا في المعاهد العمومية في الجهة

بلغت نسبة النجاح العامة في ولاية منوبة 60.61 بالمائة في امتحانات الباكالوريا 2022، محققة تطوّرا ملحوظا مقارنة بالموسم الدراسي المنقضي الذي سجّل نسبة 51.49 بالمائة ، وذلك بعد نجاح 2365 تلميذا من جملة 3902 مترشّحا بالمعاهد العمومية، منهم 671 تلميذا في دورة التدارك، وبنسبة 50.57 بالمائة، وفق معطيات أعدّتها المندوبية الجهوية للتربية في منوبة .

وكانت الصدارة على مستوى المعاهد في الدورتين للمعهد الثانوي في وادي الليل بنسبة نجاح ب63.89 بالمائة، ثم معهد حنبعل في طبربة بنسبة نجاح بلغت60.31

بالمائة، فمعهدالفارابي في المرناقية بنسبة 60.13 بالمائة، فمعهد طبربة بنسبة نجاح ب 60 بالمائة، وآلت المرتبة الخامسة جهويا لمعهد ابن منظور في برج العامري

بنسبة 58.62 بالمائة .

يشار إلى أنّ امتحان الباكالوريا لهذا الموسم الدراسي سجّل نجاح حالة خاصة لسجينة مودعة بسجن النساء في منوبة، بمعدل 10.32 في شعبة الاداب .

وسجّلت الجهة أيضا خلال الدورتين، 21 حالة غش منها حالة وحيدة في دورة التدارك، تمّت إحالة ملفاتها على اللجان التأديبية المختصة بوزارة التربية، واتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في حق مرتكبيها.