تمكنت الاطارات الطبية التابعة للبعثة الصحية للحجيج التونسيين، اليوم الاحد، من إنقاذ حياة حاج تونسي إثر تعرضه لهبوط حاد في نسبة السكري في الدم، مما تسبب له في غيبوبة عميقة و حالة صرع.

وأفاد رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين، الدكتور شكري حمودة، أن الطاقم الطبي قام بالتشخيص المناسب في وقت قياسي، وتمت معالجة المريض الذي تماثل للشفاء في غضون ساعات.

وقد اتضح أن الحاج مصاب بمرض السكري، وتناول دواء الانسولين حسب الجرعة المعتادة، إلا أنه سهى عن الأكل و قام بمجهود كبير عند آداء المناسك، ما تسبب في تعكر حالته الصحية، وفق ما بينه رئيس البعثة الصحية.

يذكر أن البعثة الصحية للحجيج التونسيين تولت في يوم عرفة تأمين 316 عيادة لفائدة حجاج بيت الله الحرام، خصوصا في أمراض الأنف والحلق والحنجرة وفي الامراض الجلدية، وفي مرض السكري المعالج بالأنسولين، ولم يتم تسجيل ضربات شمس أو حالات خطيرة تستوجب التحول إلى المستشفى.

وخلال الفترة الأولى من الحج التي امتدت من 21 جوان إلى 7 جويلية الجاري، أي قبل التنقل إلى المشاعر المقدسة (عرفة و منى)، أمنت البعثة الصحية التونسية 2333 فحصا وعلاجا طبيا، و 134عناية صحية في وحدة المراقبة والعزل، كما تم تحويل 54 مريضا إلى المستشفيات السعودية للقيام بكشوفات معمقة للأمراض غير السارية.