عاجل: تسجيل 5 حالات حرجة في صفوف الحجيج التونسيين..

وصف رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور شكري حمودة، الوضع الصحي للحجيج بالبقاع المقدسة بالطيب، مؤكدا إجراء 1258 عيادة طبية إلى حدود الساعة الثامنة من صبيحة اليوم الإثنين 11 جويلية 2022.

واشار شكري حمودة الى انخفاض عدد الحالات الحرجة وعدد المقيمين بالمستشفيات نظرا لتحديد سن الحجيج المسموح لهم بأداء المناسك.

من جهة أخرى كشف المتحدث في تصريح لاذاعة شمس أف أم اليوم الاثنين عن تسجيل 5 حالات حرجة في صفوف الحجيج التونسيين خلال 3 أيام، وتتمثل هذه الحالات في:

– حالة انهيار بدني تام

– حالتا ضربة شمس

– حالة هبوط حاد في السكري والدخول في غيبوبة (تم إنقاذ الحاج)

– حالة طب باطني استوجبت الإيواء بالمستشفى

وبين أنه تم استقبال 54 حالة طارئة بأقسام الطب الباطني في الاستعجالي وتماثلت جميعها للشفاء.

وفي علاقة بفيروس كوفيد 19، أكد الدكتور حمودة شفاء 134 حالة كانت حاملة للفيروس، مشيرا إلى أن الحجيج عليهم تطبيق حجر ذاتي بـ7 أيام عند عودتهم إلى تونس.