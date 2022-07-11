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رابح الخرايفي: “الاضافات المدخلة على مشروع الدستور رفعت الغموض”..

2022/07/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أنه لا تأثير للتعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على نسخة مشروع الدستور المنشورة في 30 جوان، موضحا انه لا تأثير لا على دستوريته ولا على الرزونامة ولا على هيئة الانتخابات.

وقال الخرايفي في تصريح لموزاييك انه لا تأثير للإصلاحات الدستورية التي ادخلها رئيس الجمهورية على مشروع الدستور لأنها وضحت ما غمض منه وزادت في التصريح بالضمانات الدستورية للحقوق والحريات، فالاصلاحات لم تتضمن تراجعا على المكتسبات حتى نرفضها أو نشهر بها” وفق تعببره.

وتابع الخرايفي انه لا يوجد في النص ما يمنع هذا التدخل طالما ان التدخل غرضه تجويد الصياغة، فضلا على أن الإصلاحات يمكن اعتبارها تفاعلا ايجابيا من رئيس الجمهورية مع الانتقادات “وهذا جيد” وفق وصفه.

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