هام: بامكان المشاركين في حملة الاستفتاء تغيير مواقفهم بداية من اليوم إلى غاية 12 جويلية..

مكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستوروالذين تم قبول تصاريح مشاركتهم، من تغييرمواقفهم من نص المشروع المنشور بالرائد الرسمي يوم 8 جويلية 2022 ، وذلك بداية من اليوم الاثنين الى غاية يوم 12 جويلية إلى حدود منتصف الليل.

وبينت الهيئة ، في بلاغ نشرته اليوم، أنه بإمكان المشاركين في الاستفتاء إيداع الموقف الجديد عند الاقتضاء بمكتب الضبط المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرها الكائن بحدائق البحيرة أو عن طريق الفاكس 71190929 أو عبر البريد الالكتروني: “secretariat-president@isie.tn”.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد نشرت، في 5 جويلية الجاري، القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة استفتاء 25 جويلية على الدستور الجديد للجمهورية، وضمت القائمة 148 مشاركا موزعين بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات.

و بلغ عدد الأطراف المشاركة في الحملة، والتي تبنت موقفا معارضا، سبعة مشاركين (6 أحزاب وشبكة جمعيات واحدة) أما بقية المشاركين في الحملة فهم من المناصرين وقد بلغ عددهم 141 مشاركا ما بين أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين وائتلاف حزب.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يتعلّق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022.

وبلغ عدد التعديلات 46 تعديلا شملت عدة فصول من بينها الفصل الخامس الذى أثار جدلا سياسيا وحقوقيا ، بالإضافة الى إعادة ترتيب أبواب مشروع الدستور بداية من الباب السادس، ليرتفع عدد الأبواب من 10 في نسخة 30 جوان، إلى 11 بابا في النسخة الجديدة.