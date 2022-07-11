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278 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 مصابين في قسمي كوفيد ـ19 بتطاوين ورمادة

2022/07/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تفشى خلال يومي العيد وباء الكورونا بشكل لافت في ولاية تطاوين، جراء عدم أخذ الاحتياطات واحترام البروتوكول الصحي في هذه الأيام التي تميزت بتبادل الزيارات والمناسبات العائلية.
وقد سجلت الإدارة الجهوية للصحة العمومية 278 إصابة جديدة، تتوزع إلى 104 في معتمدية غمراسن و62 إصابة في معتمدية تطاوين الشمالية و38 إصابة في معتمدية رمادة و36 إصابة في معتمدية تطاوين الجنوبية و23 إصابة في معتمدية ذهيبة و15 إصابة في البئر الاحمر.
ويخضع أربعة مصابين للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، إلى جانب مصابين اثنين بقسم كوفيد- 19 بالمستشفى المحلي برمادة، حسب ما نشرته الإدارة الجهوية للصحة، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.
ورغم التفشي الواسع لهذا الوباء، فان مسالك كوفيد-19 لم يقع تفعيلها بعد، حسب ما عاينه اليوم مراسل “وات”، في قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى المحلي بغمراسن، حيث يختلط الزوار المصابون مع غيرهم من السليمين من الوباء.

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