توننداكس على ارتفاع طفيف بنسبة 09ر0 بالمائة..

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الاثنين، على ارتفاع طفيف بلغ 09ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 98ر7525، وسط حجم تداول هزيل بقيمة 4ر1 مليون دينار،وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وعاد افضل اداء خلال الحصة الى سهم “سرفيكوم”، بعد ان زاد سعره بنسبة 9ر3 بالمائة بقيمة 070ر1 دينار، مع غياب المبادلات.

وتطور سهم شركة “مونوبري” بنسبة 9ر2 بالمائة وسعر 910ر4 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 11 الف دينار، وليحقق السهم ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 6ر5 بالمائة.

في المقابل، كان سهم اسمنت قرطاج الاكثر خسارة خلال الحصة، ليتقهقر بنسبة 3 بالمائة ويقفل عند سعر 630ر1 دينار،وسط معاملات بقيمة 210 الف دينار، اي ما يمثل 15 بالمائة من اجمالي المعاملات. وصنف سهم الشركة ضمن الاسهم الاكثر تبادلا.

كما تراجع سهم شركة “ادوية”، بدوره، بنسبة 2ر2 بالمائة وسعر 250ر5 دينار، ومبادلات بقيمة 52 الف دينار.