بورصة تونس: “توننداكس” ينهي حصة الثلاثاء على شبه استقرار بنسبة 05ر0 بالمائة



أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الثلاثاء، على شبه استقرار بلغ 05ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 58ر7529، وسط حجم تداول هزيل بقيمة 4ر2 مليون دينار،وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدّر سهم مجمع “وان تاك” قائمة الارتفاعات، بعد ان زاد سعره بنسبة 9ر5 بالمائة بقيمة 050ر8 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 254 الف دينار، وليتراجع سعر السهم منذ بداية السنة بنسبة 2ر7 بالمائة.

وتطور سهم شركة المنتوجات الصحية “ليلا” بنسبة 2ر2 بالمائة وسعر 150ر9 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 69 الف دينار، وليحقق السهم ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 6ر5 بالمائة.

في المقابل، وعلى غرار الحصة الماضية، تقهقر سهم اسمنت قرطاج، بنسبة 5ر5 بالمائة ويقفل عند سعر 540ر1 دينار،وسط معاملات بقيمة 559 الف دينار.

كما تراجع سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات، بدوره، بنسبة 3ر2 بالمائة وسعر 530ر6 دينار، ومبادلات بقيمة 18 الف دينار.

وصنف سهم اسمنت قرطاج في خانة الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، مراكما معاملات بقيمة 559 الف دينار، اي بنسبة 23 بالمائة من المعاملات الجملية للحصة.