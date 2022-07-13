وزير الخارجية يجتمع بأعضاء سفارة تونس بالدوحة ويعلن عن إجراءات لفائدة الجالية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مساء الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء سفارة تونس بالدوحة “للوقوف على مشاغل أبناء الجالية التونسية بقطر وتسريع المعاملات القنصلية والإدارية لفائدتهم”، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية اليوم الأربعاء.

وأكد الوزير، وفق ذات المصدر، على ضرورة مضاعفة الجهود والرفع من جودة جميع الخدمات المقدمة للجالية بما يسهم في مساعدتها على تذليل مختلف الصعوبات التي تعترضها إضافة إلى تأمين أوفر ظروف النجاح للمشاركة في الاستفتاء وكذلك حسن الاستعداد للاستحقاق الرياضي الدولي (كأس العالم لكرة القدم) الذي ستستضيفه قطر موفى السنة الحالية.

وأفاد الجرندي، في هذا الخصوص، بأنه تم اتخاذ عديد الإجراءات لفائدة أبناء الجالية، من ذلك إيفاد فريق عمل مؤقت من الإدارة المركزية لتعزيز الفريق القنصلي بالسفارة والمساعدة في تسريع وإتمام جميع المعاملات القنصلية العالقة، لاسيما في ما يتعلق باستخراج وثائق الحالة المدنية أو جوازات السفر، مؤكدا أن الفريق وصل إلى الدوحة وشرع في القيام بمهامه.

وأضاف أنه تم تعزيز فريق العمل الدبلوماسي والقنصلي بالسفارة بأعضاء جدد من السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني وذلك في إطار الحركة السنوية، وقال إنهم سيصلون الدوحة في غضون اليومين القادمين، وذلك فضلا عن إدراج السفارة بالدوحة ضمن منظومة استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، وكذلك تحيين منظمة الجالية التونسية بقطر وإعادة تطبيقة “مدنية” والشروع في رقمنة الملفات القنصلية.

وأكد الوزير على ضرورة موافاة الإدارة المركزية وإبلاغها في الحين بأية إشكالات عالقة أو طارئة من أجل عدم تعطيل مصالح أبناء الجالية وضمان نجاعة الخدمات المسداة إليهم.