وفاة مولود بسليانة أثناء نقل والدته إلى العاصمة..وغضب في صفوف الاهالي..#خبر_عاجل

طالب عدد من متساكني ولاية سليانة، اليوم الأربعاء، بضرورة توفير طبيب مختص في طبّ النساء والتوليد في أقرب الآجال بالمستشفى الجهوي بسليانة، وذلك إثر وفاة مولود أثناء نقل والدته في سيارة إسعاف، مساء أمس الثلاثاء، إلى تونس العاصمة بعد أن تطلبت حالتها تدخلا جراحيا عاجلا.

ويطالب الأهالي بتوفير اختصاص طبّ النساء والتوليد بصفة مستمرة باعتبار أن غيابه بات يهدد حياة النساء عند الولادة ويعقّد عمل القابلات ويرفع من احتمالية حالات وفاة لدى الرضع، وهو ما أكده أنيس السمراني، شقيق المرأة التي توفي رضعيها، حيث ذكر لـ”وات” أن مولود شقيقته توفي لعدم توفّر طبيب نساء وتوليد، رغم أن القابلات بذلن كل ما في وسعهن، وتمكنّ من إنقاذ حياة شقيقته.

وأوضح أنه تم مساء أمس نقل شقيقته للمستشفى الجهوي للولادة بصفة طبيعية إلا أن القابلات لم يتمكنّ من توليدها، وبسبب عدم توفر أي طبيب نساء وتوليد بما في ذلك الأطباء الخواص، وجّهت، بعد اجراء عديد الاتصالات، إلى تونس العاصمة على متن سيارة إسعاف، إلا أن المولود توفي في الطريق أثناء محاولة انقاذ والدته.

من جانبه، أفاد مصدر طبي، في تصريح لـ”وات”، بأن حالة المرأة مستقرة وأن سبب وفاة المولود يرجع الى التفاف الحبل السري حول رقبته.

وفي هذا السياق، أعلن المدير الجهوي للصحة بسليانة،عادل الحدادي في تصريح سابق لـ”وات”، عن تدعيم المستشفى الجهوي بسليانة بـ10 أطباء اختصاص من بينهم طبيب واحد في اختصاص طب النساء والتوليد، وذلك في إطار الخدمة المدنية وتدعيم الجهة الصحية بالموارد البشرية.