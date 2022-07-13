سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و258 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء حالتي وفاة و258 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 80 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعايةالصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي في تصريح لــ(وات).

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 43 ألفا و635 إصابة منها1063 حالة وفاة و40 ألف و749 حالة شفاء، ويبلغ عدد الذين يتم ايوائهم حاليا بالمستشفى الجهوي 17 مصابا.

ومن جانب آخر، بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الاربعاء 217203 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي لــ(وات).

وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121328 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة، جرعة تعزيز المناعة 18386 شخصا والجرعة الرابعة 745 شخصا.