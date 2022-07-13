بورصة تونس: “توننداكس” ينهي حصة الاربعاء على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الثلاثاء، على ارتفاع بلغ 2ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 41ر7544، وسط حجم تداول هزيل بقيمة 2 مليون دينار، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وعاد افضل اداء خلال الحصة لسهم “حنبعل” للايجار المالي، ليزيد سعره بنسبة 5ر4 بالمائة بقيمة 440ر4 دينار، في ظل مبادلات ضعيفة لم تتخط 2 مليون دينار.

وتطور سهم اسمنت قرطاج بنسبة 6ر2 بالمائة وسعر 580ر1 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 108 الف دينار، وليحقق السهم ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 7ر19 بالمائة.

في المقابل، فقد سهم “السكنى” 1ر4 بالمائة من قيمته منهيا على سعر 130ر2 دينار،في ظل معاملات ضئيلة لم تتجاوز عتبة الالف دينار.

كما تدحرج سهم “نيو بادي لاين”، بدوره، بنسبة 8ر1 بالمائة وسعر 400ر5 دينار،مع غياب المبادلات.

وتموقع سهم بنك تونس العربي الدولي ضمن الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، مراكما معاملات بقيمة252 الف دينار، اي بنسبة 12 بالمائة من المعاملات الجملية للحصة، وليقفل على سعر 000ر70 دينار.