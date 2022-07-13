المنستير: 339 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد

سجلت الجهة الصحية بالمنستير 339 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد مصرحا بها بتاريخ 11 جويلية الجاري ليتطور مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 62 ألفا و56 إصابة وفق ما آخر حصيلة محيّنة أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وسجلت الجهة منذ بداية الجائحة وإلى غاية 11 جويلية الجاري 1157 وفاة بدون تسجيل وفيات إضافية حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتعدّ الجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 11 جويلية الجاري 3385 حالة نشطة، و30 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينها 17 حالة مصابة بفيروس كورونا مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة.

وكشفت نتائج تحاليل 572 عيّنة أنّ 60 فاصل 50 في المائة منها هي تحاليل إيجابية فقد تواصل النسق التصاعدي للإصابات الإضافية لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى غاية 11 جويلية الجاري وذلك بست معتمديات بالجهة مصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا جدّا وهي معتمديات البقالطة 831 إصابة، والمنستير 608 إصابات، وزرمدين 606 إصابات، وصيادة لمطة بوحجر 594 إصابة، والوردانين 566 إصابة، وبنبلة 503 إصابات في حين كان مستوى الاختطار ببقية المعتمديات السبعة مرتفعا جدّا وتراوحت بها الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بين 481 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بمعتمدية جمال و171 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بمعتمدية بني حسان.

وتصنف ولاية المنستير ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا إذ سجلت خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة 473 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.