عاجل: تونس دخلت فعليا في الموجة السادسة لكورونا..وهذا موعد انتهائها..

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور أمين سليم اليوم الخميس 14 جويلية 2022 أنه بعد اجتماع اللجنة العلمية يوم الثلاثاء الفارط تمت دراسة كل الأرقام المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا ليتأكد دخول تونس رسميا في الموجة السادسة والتي تتميز بوجود سلالة BA4 و BA5 مشيرا أن أكثر السلالات انتشار سلالة BA5 التي تتميز بسرعة الانتشار وهو ما يفسر ارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

وأشار سليم في تصريح لموزاييك انه في غضون أسبوع ستعرف تونس ذروة في عدد الإصابات وينتظر أن تتراجع في أخر شهر جويلية وبداية أول أسبوع من شهر أوت تكون تونس قد تخلصت نهائيا من الموجة السادسة.

وأوضح الدكتور أمين سليم أن سلالة BA5 المنتشرة حاليا لا تمثل خطرا خاصة على الرئتين على خلاف باقي السلالات إذ تتشابه أعراض هذه السلالة بأعراض النزلة الموسمية من سيلان في الأنف و إحمرار في العينين وأوجاع في المفاصل وإرتفاع حرارة الجسم لتنتهي الأعراض في ثلاث أيام إذا كان للمصاب مناعة قوية.