“كرونيكور” بقناة تلفزية: ايقاف فنان بتهمة التحيل..#خبر_عاجل

نفذت فرقة الشرطة العدلية بنابل بالتنسيق مع فرق أمنية مختلفة تابعة لاقليم الأمن الوطني بنابل فجر اليوم الخميس 14 جويلية 2022 حملة أمنية كبرى شملت أحياء بمدينة وبمعتمدية دار شعبان الفهري والمعمورة وبني خيار أسفرت عن إيقاف تسعة أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة من بينهم فنان استعراضي مطلوب للعدالة بتهمة التحيل .

وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك فان الفنان الاستعراضي المذكور وهو كرونيكور بقناة تلفزية خاصة تم إيقافه إثر تنفيذ سلسلة من المداهمات وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واحالته على أنظار القضاء رفقة ثمانية أشخاص آخرين صادرة في حقهم مناشير تفتيش.