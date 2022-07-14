الاطاحة بمعينة منزلية قامت بسرقة مصوغ مؤجرها..وهذه قيمة المحجوزات..

على أثر توفر معلومة لفرقة الأمن السياحي مفادها قيام أحد أصحاب المحلات بسوق الصاغة شراء كمية هامة من المصوغ من امراة غريبة عن المنطقة على الفور تم التنقل الى المحل المذكور حيث تبين بعد التحري و ان امراة عرضت عليه شراء ساعة يدوية من الذهب تتجاوز قيمتها المالية ال 25000 الف دينار مقابل 7000 دينار فقط.

بتفتيش المحل تم حجز كمية من المصوغ يتمثل في 56 خاتم و 5 اساور و 24 قلادة من الذهب مجهولة المصدر و غير مسجلة بالدفتر و مبلغ مالي قدره 3838 دينار.

بمواصلة الاهتمام بالموضوع تم التعريف بالمراة و التى تبين أنها تعمل معينة منزلية بالضاحية الشمالية قامت بسرقة مؤجرها و غادرت دون رجعة كما تبين أنها محل 3 مناشير تفتيش كلها من اجل السرقة….