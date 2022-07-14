عاجل: تطورات جديدة في قضية “أنستالينغو”..

قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، اليوم الخميس، ان العدد الجملي للمتهمين في قضية أنستالنغو ارتفع ل33 متهما.

وأكد المصدر ذاته في تصريح لاذاعة شمس آف آم ان “عدد الأشخاص الصادرة في حقهم بطاقات إيداع بالسجن بلغ 12 شخصا بينهم 9 في حالة إيقاف و3 في حالة فرار”.

وأفاد بن رمضان أن “التهم تتعلق بإرتكاب جرائم غسيل اموال في إطار استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والإجتماعي والإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي وارتكاب امر فاحش ضد رئيس الجمهورية والإعتداء على امن الدولة الخارجي من خلال محاولة المس من التراب التونسي”.

وأكد رشدي بن رمضان أن “عقوبات التهم تصل للإعدام”، مبينا أن “النيابة العمومية مبدئيا وجهت نفس التهم لكل المتورطين”.

وأضاف في ذات السياق أن قاضي التحقيق إثر إستكمال الأبحاث والإستنطاقات والمكافحات سينسب التهم لكل متهم حسب أفعاله وما ثبت عليه، وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، نفى مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 علمه بإمكانية الإستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في هذا الملف، قائلا “لا تتوفر لدي معلومة الإستماع للغنوشي”.