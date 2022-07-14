سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و383 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس حالة وفاة و383 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 179حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي في تصريح لـ(وات).

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 44 ألفا و18 إصابة منها1064 حالة وفاة و40 ألف و928 حالة شفاء، ويبلغ عدد الذين يقيمون حاليا بالمستشفى

الجهوي في سيدي بوزيد 18 مصابا.

وتتوزّع حالات الإصابة الجديدة على معتمديات سوق الجديد 13 حالة وجلمة حالة والمزونة 61 حالة ومنزل بوزيان 3 حالات وبئر الحفي 34 حالة والرقاب 15 حالة

والمكناسي 3 حالات وسيدي بوزيد الشرقية 22 حالة وسيدي بوزيد الغربية 161 حالة والسبالة 13 حالة وسيدي علي بن عون 11 حالة والسعيدة 21 حالة وأولاد حفوز

25 حالة.

ومن جانب آخر، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الخميس 217203 شخصا، وفق ما أفاد به

المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي لــ(وات).

وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121329 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة، جرعة تعزيز

المناعة 18391 شخصا والجرعة الرابعة 750 شخصا.