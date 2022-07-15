سوسة-كوفيد19: الحصيلة الوبائية بالجهة تشهد تصاعدا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

سجّلت ولاية سوسة خلال 48 ساعة الأخيرة قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” بعد تسجيل 830 إصابة جديدة اظهرتها 1456 عينة تحليل، الى جانب تسجيل 9 وفيات جديدة، وفق ما بيّنه التحيين الأخير الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة.

وبموجب الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات المسجلة بولاية سوسة الى 74 ألفا و384 إصابة بينما ارتفع مجموع ضحايا الفيروس بالجهة الى 1479 حالة وفاة.

وتراوحت نسبة التحاليل الإيجابية المؤكدة للإصابة فيروس “كورونا” في ولاية سوسة، خلال اليومين الأخيرين، بين 55 بالمائة و60 بالمائة، وفق ما بينته الإحصائيات التي تنشرها يوميا الإدارة الجهوية للصحة، فيما تطوّر العدد الجملي لحالات الشفاء الى 69961 حالة شفاء.

وتعدّ الجهة، وفق التحيين الأخير، 2944 شخصا حاملا للفيروس التاجي، ولا يزال عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة المعنية باستقبال مرضى الكوفيد في تصاعد مستمر بعد ان ارتفع العدد الى 55 حالة إيواء، موزعين إلى 45 شخص بأسرة الاكسيجين و8 اشخاص في حالة انعاش وشخصين تحت التنفس الاصطناعي.

يذكر ان عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سوسة بلغ إلى غاية يوم 13 جويلية الجاري 477319 شخص بينما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الكاملة من التلقيح ضد الفيروس التاجي بالجهة 434491 شخصا