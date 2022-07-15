“عشاق الدنيا”..”عشاق الحياة”: بنكهة “النوبة” جمهور قرطاج يتنفس فن..

وسط حضور جماهيري غفير افتتحت يوم الخميس 14 جويلية 2022 الدورة 56 لاعرق المهرجانات الصيفية في تونس “مهرجان قرطاج الدولي” على وقع انغام وموسيقى المزود من خلال حفل “عشاق الدنيا” للمخرج عبد الحميد بوشناق.

“عشاق الدنيا” هذا الحفل الراقص نقله المخرج عبد الحميد بوشناق من عمل درامي مسلسل “النوبة” الذي نبش من خلاله في عالم المزاودية في فترة التسعينات الى مسرح قرطاج في شكل كوميديا موسيقية واعاد من خلاله بريق موسيقى “المزود” بكل ما تحمله من معاني حب وجمال ميزت تلك الحقبة الزمنية.

ولعل نجاح مسلسل “النوبة” الذي عرض في رمضان والذي عاد من خلاله المخرج عبد الحميد بوشناق إلى فترة التسعينات وتحديدا إلى سنة 1991 للدخول في عالم المزاودية (الفن الشعبي في تونس)، ببدايته وكل تفاصيله التي تجمع الإبداع الفني، والمشاكل والأزمات الكبرى بين الفنانين في ذلك الوقت، والعرض الكبير والشهير لحفل “النوبة” هو ما دفع المخرج لخوض هذه التجربة الفنية الجديدة.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين نصيبي.

“اليوم خميس وغدوة خميس حاضر محمد وغايب إبليس” على وقع هذه الكلمات او ما يسمى في عالم المزاودية والنوبة بالتعشيق على “النبي صلى الله عليه وسلم” انطلق عرض “عشاق الدنيا” ليمتد على ثلاث ساعات تراوحت بين مقاطع كوميديا موسيقية تحاكي أبرز أحداث مسلسل “النوبة” واغاني شعبية اشتهرت في فترة التسعينات وعرضت ايضا في النوبة وبين المشهد والمشهد، يفسح الحوار بين الممثلين المجال لأغاني المزود.

وقد شارك في هذه الحفلة أكثر من 90 شخصا بين ممثلين وفنانيين وعازفين (مزاودية) من بينهم لطفي بوشناق والد المخرج عبد الحميد بوشناق وصالح الفرزيط وسمير الوصيف والتليلي القفصي وهشام سلام، الذين قدموا باقة من أغانيهم الشعبية.

كما شارك في العرض أبطال مسلسل “النوبة” على غرار بحري الرحالي،هالة عياد،اميرة الشبلي وحسين المحنوش والشادلي العرفاوي وبلال بريكي وريم الرياحي وعزيز الجبالي وياسمين ديماسي..

ولئن اخذت المشاهد المسرحية مساحة زمنية في بعض الأحيان أكبر من الغناء فقد نجح عرض “عشاق الدنيا” في اعادة الروح لمسرح قرطاج ولجمهور المسرح الذي كان متعطشا للفن ولم يتوقف عن الرقص والغناء والتفاعل مع العرض خاصة بعد توقف المهرجان لسنتين جراء وباء كورونا لتتنفس تونس مجددا فن وعشق.

“عشاق الدنيا عقولهم مسلوبة .. والدنيا خضراء مزينة ومطلوبة.. والطبل يدوي والشطيح يدوخ.. والحفلة حمراء والزرد منصوبة ..بعيت مخير في خيوط راسي ودخلت معاهم هي نوبة نوبة.. والدنيا عزوزة شائبة وتشيب.. والناس سكارى عيونهم معصوبة.. بين بخورات وبنادر وحضاري”..وبكلمات جنريك مسلسل “النوبة” نترككم لتشاهدوا جوانب من أجواء حفل “عشاق الدنيا”…