المنستير: “كوفيد”: حالة وفاة و546 إصابة إضافية ّ

سجلت معتمدية زرمدين بولاية المنستير التصريح بحالة وفاة إضافية بتاريخ 13 جويلية الجاري ليرتفع العدد الجملي لوفيات فيروس كورونا المستجد منذ بداية جائحة كورونا إلى 1160 بالجهة الصحية بالمنستير وفق ما أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وسجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير التصريح بمجموع 330 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليتطور العدد الجملي منذ بداية الجائحة في مارس 2022 وإلى غاية 13 جويلية الجاري إلى 62 ألفا و931 إصابة من بينها 57 ألفا و632 حالة تعافي إثر التصريح بجملة 64 حالة تعافي إضافية.

وتطور بتاريخ 13 جويلية الجاري عدد الحالات النشطة بالجهة إلى 4139 حالة نشطة إذ كشفت نتائج تحاليل 575 عيّنة أنّ 58 فاصل 80 في المائة منها تحاليل إيجابية. وتراجع في ذات التاريخ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 33 حالة مصابة مقابل 35 حالة مقيمة بتاريخ 12 جويلية الجاري.

وتواصل ارتفاع نسق الإصابات الإضافية لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى غاية 13 جويلية الجاري على مستوى ولاية المنستير ليصل إلى 559 إصابة في حين تراوحت الإصابات على مستوى معتمديات الجهة بين 777 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بمعتمدية البقالطة و207 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بمعتمدية الساحلين. وتعد الجهة خلال ذات الفترة ثمانية معتمديات من مجموع 13 معتمدية تجاوزت بها الإصابات 600 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.