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تطاوين : تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2022/07/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا تتوزّع إلى
43 إصابة في معتمدية غمراسن و42 إصابة في معتمدية تطاوين الشمالية و34 اصابة في معتمدية تطاوين الجنوبية و13 إصابة في معتمدية ذهيبة و09 إصابات في
معتمدية رمادة و06 إصابات في معتمدية الصمار و03 إصابات في معتمدية بني مهيرة وإصابتين اثنتين في معتمدية البئر الاحمر.
وأشارت الادارة الجهوية للصحة في بلاغها اليوم الجمعة ان ثلاثة مصابين يخضعون للعلاج من هذا الوباء بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي في تطاوين وثلاثة آخرين
في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلّي في رمادة.

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