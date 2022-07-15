بورصة تونس: “توننداكس” ينهي حصة الجمعة متقدما بنسبة 32ر0 بالمائة

اقفل مؤشر بورصة الاوراق المالية “توننداكس” حصة الجمعة، متقدما بنسبة 32ر0 بالمائة عند 97ر7580 نقطة وحجم تداول في حدود 2ر2 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وتصدر سهم “بي هاش” بنك قائمة الارتفاعات مسجلا زيادة بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 500ر1 دينار لكن في خضم حجم تبادل هزيل بلغ الف دينار.

وورد سهم “ادوية”، ايضا، ضمن الاسهم ذات الاداء الايجابي مرتفعا بنسبة 6ر2 بالمائة وسعر 500ر5 دينار مغذيا السوق بما قدره 86 الف دينار فيما عرف سهم الشركة نموا بنسبة 8ر15 بالمائة منذ بداية السنة.

في الضفة الاخرى، تراجع سهم بنك تونس والامارات بما قدره 5ر4 بالمائة وسعر 200ر6 دنانير مع حجم معاملات بقيمة 5 آلاف دينار. وسجل سهم البنك اداء سلبيا بنسبة 4ر15 بالمائة.

كما انهى سهم “نيو بادي لاين” الحصة الاخيرة في الاسبوع متقهقرا بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر 260ر5 دنانير مع معاملات بقيمة الف دينار.

وكان سهم الاتحاد الدولي للبنوك السهم الاكثر تبادلا مستاثرا بحجم معاملات بقيمة 563 الف دينار، غير انه اقفل على خسارة بنسبة 61ر0 بالمائة وعند سعر 300ر16 دينار.