منوبة: تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”في معتمدية طبربة



– سجّلت ولاية منوبة حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، لامراة (79 عاما) أصيلة معتمدية طبربة، توفيت، أمس الخميس، بمستشفى الرابطة بالعاصمة.

وبموجب حالة الوفاة الأخيرة يرتفع العدد الجملي للوفيات جراء الإصابة بعدوى الفيروس بولاية منوبة الى 1201 حالة، فضلا عن ارتفاع اجمالي الإصابات إلى 42 ألفا و452 اصابة إثر رصد 98 إصابة جديدة اليوم من جملة 207 تحاليل منجزة، مقابل 21 حالة شفاء.

وتعدّ الجهة حاليا 543 حالة حاملة للفيروس، مقابل عدم تسجيل اية حالة ايواء باقسام الكوفيد بالجهة، وفق معطيات من الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.

وتتمركز أغلب الإصابات بمعتمدية المرناقية بـ138 إصابة، ووادي الليل بـ116 إصابة، فطبربة بـ 106 اصابات، تليها منوبة بـ105 حالات، ودوار هيشر بـ51 حالة، والجديدة بـ22 إصابة، وبرج العامري بـ3 حالات، والبطان بحالتين اثنين فقط.