حادثة الاعتداءات بمطار تونس قرطاج: هذا ما قرّره القضاء #خبر_ عاجل

وافقت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على مطالب الإفراج المقدمة في حق ثمانية أجانب من جنسيات دول جنوب صحراء إفريقيا ، المحالين على أنظارها على خلفية حادثة الاعتداءات التي شهدها مطار تونس قرطاج الدولي الأسبوع الماضي.

وقررت هيئة الدائرة المذكورة تأخير مواصلة النظر في القضية المرفوعة ضد المتهمين الثمانية الى موعد لاحق استجابة لطلبات محاميهم.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق المتهمين الثمانية وأحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية لمقاضاتهم من أجل جرائم تعلقت بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك العامة وهضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه لفظيا وماديا.

ويذكر أنه تم في وقت سابق إيقاف 8 مسافرين أفارقة (جنوب الصحراء) بعد أن أثاروا الفوضى مساء الثلاثاء في مطار تونس قرطاج الدولي، وعمدوا إلى الاعتداء بالعنف على أمنيّين اثنين مما تطلب نقلهما إلى المستشفى.