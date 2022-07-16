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عاجل: تهديدات بوجود قنبلة بمطار سان فرانسيسكو

2022/07/16 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قالت الشرطة في تغريدة إنه تم إخلاء المبنى الدولي في مطار سان فرانسيسكو الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 15 جويلية 2022 بعد أن عثرت الشرطة على جسم مشبوه في المطار عقب تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت شرطة سان فرانسيسكو على تويتر أن الضباط تلقوا تهديدا بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه أثناء التحقيق.

وقال المطار في تغريدة في منتصف الليل تقريبا “بسبب نشاط الشرطة، يتم إخلاء المبنى الدولي”.

وأوضح المطار أنه علق أيضا خدمتي قطارات بعد تهديد القنبلة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الشرطة اعتقلت رجلا، ولم تقدم شرطة سان فرانسيسكو حتى الآن مزيدا من التفاصيل.

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