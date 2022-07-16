محاولة اختراق منظومة الانتخابات: النيابة العموميّة على الخط #خبر_ عاجل

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر أنه تمّ رفع شكاية لتتبع المتورطين في محاولة الدخول إلى قاعدة البيانات الانتخابيّة ومحاولة تغييرها باستعمال المعطيات الشخصية لبعض الناخبين التونسيين .

ومن جانبها أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي من قبل الفرق المختصة وسيتم نشر هذه القضية قريبا أمام المحاكم المختصة.

ويذكر أن الهيئة تفطنت إلى محاولات الدخول إلى منظومة الانتخابات لتحيين وتغيير مراكز اقتراع بعض الشخصيات السياسية المعروفة بهدف إحداث نوع من الشوشرة يوم 25 جويلية والتي يمكن أن تقوم بها هذه الشخصيات المعروفة.