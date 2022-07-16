المنستير: 339 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد و4399 حالة نشطة



عرفت الجهة الصحية في المنستير ارتفاعا في مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 63 ألفا و270 إصابة منذ

بداية الجائحة بعد التصريح بتاريخ 14 جويلية الجاري بجملة 339 إصابة إضافية وفق آخر حصيلة محيّنة أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطوّر مجموع الحالات النشطة إلى 4399 حالة نشطة بالجهة من بينها 26 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد مقيمة بالمستشفيات العمومية منها 3 حالات بقسم

الإنعاش والعناية المركزة و12 حالة بأقسام أخرى بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و17 حالة بالمستشفى المحلي بجمال، و14 حالة بالمستشفى الجهوي

الدكتور امحمد بن صالح بالمكنين، و7 حالات بالمستشفى الجهوي الحاج عليّ صورة بقصر هلال إلى جانب 4 حالات بمصحات خاصة بالجهة.

ولم تسجّل الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير وفيات إضافية لتحافظ على مجموع 1160 وفاة إلى غاية 14 جويلية 2022 حسب ذات المصدر.

وتواصل النسق التصاعدي للإصابات الإضافية بالجهة الصحية بالمنستير التي سجلت 59 فاصل 40 في المائة من التحاليل الايجابية من مجموع 621 تحليل لعيّنات

معلن عنها بتاريخ 14 جويلية الجاري.

وبلغ معدّل الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى غاية 14 جويلية الجاري 578 إصابة.

وارتفعت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال نفس الفترة بمعتمديات البقالطة إلى 806 إصابات، وصيادة لمطة بوحجر 739 إصابة، وقصر هلال 717 إصابة،

والمنستير 701 إصابة، وزرمدين 694 إصابة، والوردانين 681 إصابة، وبنبلة 612 إصابة، وجمال 575 إصابة، وطبلبة 529 إصابة، والمكنين 513 إصابة لتتجاوز

بذلك الإصابات 500 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى عشر معتمديات من مجموع 13 معتمدية بالجهة.

وسجّلت أقلّ نسب في الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بمعتمديات بني حسان 158 إصابة، والساحلين 224 إصابة، وقصيبة المديوني 240 إصابة حسب احصائيات

الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.