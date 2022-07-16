سيدي بوزيد: تسجيل 3 حالات وفاة و209 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت 3 حالات وفاة و209 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 199 حالة شفاء،

حسب ما ذكره كاهية مدير رعايةالصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي في تصريح لـ(وات).

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 44 ألفا و483 إصابة منها1068 حالة وفاة و41 ألف و370 حالة شفاء، ويبلغ عدد الذين يتم إيواؤهم حاليا بالمستشفى

الجهوي 24 مصابا.

ومن جانب آخر، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم السبت 217207 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق

الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي في تصريح لــ(وات).

وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121334 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة، جرعة تعزيز المناعة

18400 شخصا والجرعة الرابعة 757 شخصا.